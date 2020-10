Afrika und Europa – Wie kann Kooperation gelingen?

Afrika ist in Bezug auf die junge Bevölkerung, auf natürliche Ressourcen, Klimaveränderungen und dadurch entstehende Migrationsbewegungen, aber auch kulturell und wirtschaftlich, in seiner jetzigen und zukünftigen Bedeutung gar nicht als hoch genug einzuschätzen. Afrika ist wie Europa ein Kontinent aus vielen einzelnen Stimmen und Perspektiven. Wie steht es um also dieses Afrika? Und mit welcher Einstellung blickt Europa auf Afrika und umgekehrt? Welche Dynamiken und welche jungen Stimmen gibt es, und wer hört Ihnen zu?

Kooperationspartner: Litprom e.V.

