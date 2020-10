Europa, Sprachen und Gerechtigkeit – Gendering in europäischen Kontext

Was ist Geschlecht? Und warum ist es so wichtig für uns? Oder ist es überhaupt so wichtig, wie wir alle gelernt haben? Gibt es nicht zahllose soziale Situationen, in denen unser Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt – oder zumindest spielen sollte? Wie können, wie sollen wir uns in lterarischen Umgebungen dazu verhalten? Wie übersetzen wir queere Texte? Diesen und weiteren Fragen gehen die Gäste Nina George, Karen Nölle und Thomas Meinecke zusammen mit der Moderatorin Mithu Sanyal nach.

Kooperationspartner: VDÜ und Weltlesebühne

Livestream verpasst?

Hier nochmal ansehen

Zum kompletten Live-Programm des Weltempfangs