Europa bleibt diskursfähig – Wie wir miteinander reden wollen

Das Gespenst der sogenannten „Cancel Culture“ geht besonders in Social Media um. Ein Großteil unseres Dialogs und damit auch unserer politischen Meinungsbildung hat sich in die sozialen Netzwerke verlagert. Ein Ausschluss von Stimmen lässt den demokratischen Diskurs verkümmern, eine Stärkung der Gegner der Demokratie schadet ihr selbst. Wie können wir in diesem Spannungsfeld Minderheiten stützen und sichtbarer machen, ohne einen respektvollen Umgangston zu verlieren?

Kooperationspartner: Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller

